去年1年間に日本を訪れた外国人旅行者が初めて4000万人を突破しました。一方で、先月、ある国からの訪日客数に変化も。国土交通省によりますと、去年1年間で日本を訪れた外国人旅行者はおよそ4270万人で、2024年のおよそ3690万人を大幅に上回り、過去最多となりました。金子恭之 国土交通大臣「大部分の国・地域で過去最高の旅行者数の見込みで、史上初めて4000万人を上回った」また、訪日外国人旅行者が使った金額もおよそ9