ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は２０日、２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。年間世界１位は外国馬として２０年ぶりにジャパンＣを勝ったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス※馬齢はすべて２０２５年のもの）が選ばれた。同馬は、２５年初戦のドバイ・シーマクラシックは２着、続くコロネーションＣも２着に終わったが、その