妻の姉を監禁し、暴行を加えるなどしたとして、千葉県警松戸署は２０日、同県松戸市のアルバイトの男（３８）と、妻（４５）を監禁と強盗致傷の両容疑で逮捕した。発表によると、２人は２０２３年３月３日朝〜４日夜、自宅アパートで、妻の姉にあたる埼玉県内の無職女性（当時４８歳）を監禁し、金を奪う目的で複数回蹴るなどし、左肋骨（ろっこつ）骨折などの重傷を負わせた疑い。いずれも容疑を否認している。同署によると