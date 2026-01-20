生後2か月の息子の頭を殴り、死亡させたとして、父親が逮捕されました。逮捕されたのは、兵庫県西宮市の会社員・岩井稔和容疑者（40）。警察によると、岩井容疑者はおととし3月、自宅で、生後2か月の磨那斗ちゃんの頭をこぶしで複数回殴り、死亡させた疑いがもたれています。当時、母親は外出中で、岩井容疑者が自ら「子どもが息をしていない」と警察に通報していました。取り調べに対し岩井容疑者は「泣き声にイライラして殴った