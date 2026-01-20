消費税減税などによる財政悪化への警戒感が強まり、長期金利が上昇ピッチを強めています。20日の債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは一時2.38％と、約27年ぶりの高い水準をつけました。衆院選で与野党が消費税減税を掲げて争う見込みとなり、選挙結果に関わらず財政悪化が進むことへの警戒感が広がっています。高市首相は食品を2年間、消費税の対象としない方針を示しましたが、市場関係者の一部からは2年後