熊本県阿蘇市で遊覧ヘリコプターが行方不明となり、20日夕方に機体が阿蘇中岳第一火口の中で発見されました。警察や消防などによりますと20日午前11時ごろ、遊覧飛行ヘリコプターの乗客のスマートフォンから消防に、阿蘇中岳第一火口付近で衝撃があったことを知らせる通知がありました。ヘリは台湾から観光に来た41歳の男性と36歳の女性を乗せ、64歳の男性パイロットが操縦していました。捜索の結果、午後4時すぎに熊本県警のヘリ