国民民主党の玉木雄一郎代表が２０日夜にＸ（ツイッター）に投稿。高市早苗首相が衆院解散を決断した裏側に国民民主党が関係していたとの報道があるとし、「『年明けに国民民主側から「政策面で受け入れられない要求」（首相周辺）があった』と報じられているが、こんな要求をした事実も連立交渉を行った事実ない」と否定した。「国民民主党側に確認もせず首相周辺から出される偽りの情報を垂れ流し、情報工作に加担することは