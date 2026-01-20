IFHA（国際競馬統括機関連盟）は20日、25年ロンジンワールドベストレースホースランキングを発表。英チャンピオンS、ジャパンカップなどを制したカランダガン（セン5＝フランス）が130ポンドで年間1位に輝いた。2位タイはサウジカップ、BCクラシックを制したフォーエバーヤング（牡5＝矢作）、香港スプリント覇者カーインライジング（セン5＝香港）、ジャパンカップ2着マスカレードボール（牡4＝手塚久）、英インターナショナ