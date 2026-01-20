高市早苗首相による衆院解散・総選挙を前に、立憲民主党と公明党が立ち上げる新党「中道改革連合」に関して、立憲民主党の衆院議員は引退表明の２人を除く１４６人中、１４４人が「中道」に入る見込みとなった。２議員が拒否。原口一博議員は２０日に会見し、新政党「ゆうこく連合」を立ち上げると表明。公明との合流を批判し「党の自爆、有権者への裏切り」「公明党のお作りになるところに吸収」「解散カードにおびえて禁じ手