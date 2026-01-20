サッカーのドイツ１部ウォルフスブルクは２０日、オランダ１部ＮＥＣからＦＷ塩貝健人（２０）を完全移籍で獲得したことをクラブ公式サイトで発表した。２０３０年６月３０日までの契約を結び、背番号は「７」に決定した。２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーは、２０２４年に慶大所属のまま特別指定選手としてサッカーＪ１横浜Ｍでプレーし、同８月に２０２８年夏までの４年契約でＮＥＣに加入。２５―２６シーズン