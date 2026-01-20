ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値157.83高値158.60安値157.48 159.58ハイブレイク 159.09抵抗2 158.46抵抗1 157.97ピボット 157.34支持1 156.85支持2 156.22ローブレイク ユーロ円 現値185.15高値185.39安値183.77 187.39ハイブレイク 186.39抵抗2 185.77抵抗1 184.77ピボット 184.15支持1 183.15支持2 182.53ローブレイク