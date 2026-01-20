秋田朝日放送 高市総理大臣は、２３日に衆議院を解散すると正式に表明しました。１９日午後６時から行われた記者会見を秋田県庁では県選管の担当者が固唾を飲んで見守っていました。気にしていたのは選挙日程です。 ２７日公示、２月８日投開票という超短期決戦となる真冬の衆院選に、秋田県民からは「なぜ今なのか」という声が聞かれました。 ※動画ニュース配信でご覧ください。