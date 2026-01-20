【ワシントン共同】ベセント米財務長官は20日、米FOXビジネスのインタビューで、トランプ米政権が領有を狙うデンマーク自治領グリーンランドを巡り、欧州諸国に冷静な対応を求めた。「深呼吸して、報復すべきではない」と話した。