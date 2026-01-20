芸能人の画像から生成AIでわいせつな画像を作成し、インターネットに公開したとして31歳の男が逮捕されました。逮捕された札幌市の無職・千葉達郎容疑者（31）はおととし12月から去年5月までの間に、生成AIで作成した実在する芸能人に似せた女性のわいせつな画像14点を有料サイトに掲載した疑いがもたれています。千葉容疑者は実在するアイドルなど、およそ300人分の画像を無料で利用できる生成AIに学習させ、わいせつな画像を作っ