20日、神奈川県警保土ケ谷署の高橋萌子巡査部長（32）に警察庁長官賞が授与されました。高橋巡査部長は去年、日本武道館で行われた全日本女子剣道選手権大会で優勝したのを含め、これまで合計3度、この大会で優勝するなど、各種の大会で優秀な成績をおさめていることが表彰の理由だということです。高橋巡査部長は「攻めを中心にして自らしかけ、スピードをいかした剣道を強みにしている」とし、相手に研究されながらもそうした剣