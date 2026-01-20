ドイツ１部ウォルフスブルクは２０日、オランダ１部ＮＥＣナイメヘンからＦＷ塩貝健人（２０）を完全移籍で獲得したと発表した。２０３０年６月末までの４年半契約で背番号７。スカイスポーツのドイツ版は１６日に「ウォルフスブルクは９００万ユーロ（約１６億７０００万円）に設定されている契約解除金を支払う」と報じていた。塩貝は「ウォルフスブルクに加入できて本当にうれしい。ブンデスリーガへの昇格は大きな一歩で、