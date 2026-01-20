マテウス・アサトのデビューアルバム『ASATO』が2026年2月27日にリリースされることが発表された。あわせて、先行シングル「Hendrix」が2026年1月16日より配信開始となり、同曲のミュージックビデオも公開されている。マテウス・アサトは、Instagramで約163万人、YouTubeで約79万人のフォロワー・登録者を持つギタリストだ。Bruno Marsのワールドツアーへの参加や、グラミー賞でのパフォーマンスなど、長年にわたりトップアーティ