ミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会が発表したミラノの聖火台のイメージ図（組織委提供・共同）【ミラノ共同】2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会は20日、聖火台をミラノ中心部にある歴史的建造物の「平和の門」と、コルティナダンペッツォ市内の広場に設置すると発表した。組織委によると、史上初めて開会式で2都市同時に点火し、閉会式で同時に消すという。聖火台のデザインは太陽がモチーフ。幾