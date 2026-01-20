【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１９日、産業用機械の工場改修工事の過程に問題があったとして、担当の楊勝虎（ヤンスンホ）副首相を解任した。朝鮮中央通信が２０日、伝えた。近く開かれる見込みの第９回党大会を前に内部の引き締めを図ったとみられる。同通信によると、正恩氏は１９日、東部・咸鏡南道（ハムギョンナムド）にある工場の改修工事の完工式で演説し、「（工事は）極め