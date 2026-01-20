日本保守党は20日、食料品にかかる消費税を恒久的にゼロにすることなどを盛り込んだ衆院選に向けた公約を発表しました。日本保守党百田尚樹 代表「私たちは愚直に日本を豊かに強く。減税による経済活性化、そして行き過ぎた、あるいは間違った再エネ政策をストップ。そして日本の将来に大きな禍根を残しかねない移民政策に対してはもう抜本的に見直す」日本保守党は衆院選に向けた公約を発表しました。これまで党が主張して