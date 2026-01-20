¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£±Éô¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï£±·î20Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤«¤é20ºÐ¤ÎFW±ö³­·ò¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯£¶·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï£·ÈÖ¤Ë·èÄê¡£¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î»öÁ°ÊóÆ»¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï900Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó16²¯5000Ëü¡Ë¤À¡£24Ç¯²Æ¤Ë·Ä±þÂç¤òµÙ³Ø¤·¤ÆNEC¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£±ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£·¥´¡¼¥ë¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê