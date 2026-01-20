東京電力が柏崎刈羽原発6号機を早ければ21日にも再稼働させる検討をしていることが分かりました。新潟県にある柏崎刈羽原発6号機では、先週17日、原子炉内での核分裂を調整する「制御棒」に関する警報が作動しないトラブルが発生し、当初は20日に予定していた再稼働を見送っていました。調査の結果、制御棒の設定にミスがあったと判明し、東京電力はほかの制御棒にも同様の不具合がないか確認作業を進めています。東京電力は、確認