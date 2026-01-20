“猫の日”をもっと甘く楽しみたいあなたへ♡全国のスイーツショップ【パティスリーピネード】では、2026年2月16日（月）～22日（日）の期間限定で、愛らしさ満点の新作スイーツ『ニャンティちゃん』を販売します。人気の犬モチーフ「シャンティちゃん」がねこバージョンになったこの一品は、国産苺やふんわりホイップ、チョコムースやバナナをアクセントにした、見た目も味