スイスの時計メーカー、ロンジンとIFHA（国際競馬統括機関連盟）は20日、英国の首都ロンドンのサヴォイホテルで2025ロンジンレーシングアワードセレモニーを開催し、ワールドベストレースホースとワールドベストレースを発表。昨年、英チャンピオンS、ジャパンカップなどを制したカランダガン（セン5＝仏F・グラファール、父グレンイーグルス）が130ポンドで25年レーティング世界1位に輝き、1〜4着馬の平均値（牝馬は4ポンド加算