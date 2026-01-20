静岡県富士宮市は２０日、２月８日に開催予定だった第７６回富士宮駅伝について同日に開催される衆院選のため、中止を決定したことを発表した。市のリリース文では「本年２月に衆議院の解散選挙が実施される可能性があるとの報道があり、以降、市としては多くの方々が待ちわびる歴史ある本大会を選挙と同日開催となった場合であってもどうにか開催することができないかと、様々な案を出しながら、企画や運営を担う実行委員会な