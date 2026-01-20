俳優松尾諭（50）が20日放送のABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相が、衆議院を解散すると表明したことについて私見を述べた。松尾は、「支持率が高いまま、ずっとそのままいけるわけがないとは思っていたんですけど。どこかで信を問うっていうのは、もちろんどこかでやらないとはいけないかもしれないですけど、このタイミングってやるって早いですし」と話した。続けて「政治と