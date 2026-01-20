女優本上まなみ（50）、ノンフィクションライターの石戸諭氏（41）が、20日放送のABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相が衆議院を解散すると表明したことについて私見を述べた。本上は、「信任するかどうかって言われても、どんなことをしてくれるのかって判断してくれるための材料があまりにもない状況で、それで選挙って言われても、どうすれば…って思いますよね」と困惑した様