ボートレース若松の「九州スポーツ杯」は２０日、予選最終日の３日目が行われた。片岡大地（２９＝東京）は予選ラストの１枠をモノにして勝負駆け成功。得点率７・００の１２位でベスト１８入りを決めた。２日目のチルト１度から一転、３日目はチルトをマイナスに下げて内向きの仕様で挑んだが「出足系が良くて、伸びも悪くない。エンジンがいいので、どちらに寄せても反応がある」と相棒の素性の良さを口にする。当地は昨