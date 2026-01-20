ボートレース下関の「日刊スポーツ杯」は２０日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に進むベスト６が決定した。照屋厚仁（４１＝大阪）は準優１０Ｒ、インからコンマ１５のトップＳを決めて逃げ快勝。昨年７月三国以来の優出を決めた。相棒の５１号機には「申し分ない。２日目に比べると伸びはちょっと落ちたかな。ただ、その分、ターン回りはしっかりしている。全体的に足は上位級」と絶大な信頼を寄せる。節間通して屈指