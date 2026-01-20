NVIDIAをめぐる集団訴訟で示された裁判資料により、NVIDIAがAIのトレーニングを加速させるために、海賊版サイトで「人類史上最大規模のシャドウライブラリ」を自称するAnna's Archiveと協力体制を取っていたことが明らかになりました。'NVIDIA Contacted Anna’s Archive to Secure Access to Millions of Pirated Books' * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/nvidia-contacted-annas-archive-to-secure-access-to-millions-of