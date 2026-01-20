日本テレビ系「行列のできる法律相談所」２時間スペシャルで昨年８月に結婚していたことを電撃発表した昨年のＭ―１王者のお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が２０日、番組の放送終了後にＸを更新し、改めて結婚を報告した。赤木は「先ほど行列のできる法律相談所で発表させて頂きました通り、わたくし昨年に結婚しておりました！！！」と報告。「ふつつか者ですが、ふつつかなりに頑張って、ふつつかじゃない家庭を築いていこう