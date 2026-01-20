２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」が２０日、ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）から発表された。年間世界１位は外国馬として２０年ぶりにジャパンＣを勝ったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス※馬齢はすべて２０２５年のもの）が輝いた。レーティングの対象は２０２５年１月１日〜１２月３１日までに行われた世界の主要レース。２５年初戦の