せっかく作り置きしていったのにー！温めて、よそって、スプーンを出してもらわないと食べられないんですか!?家事能力の問題ではなく、価値観の違いがありそうですね…。【まんが】浪費夫と盗まれた妻(ウーマンエキサイト編集部)