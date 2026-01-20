【ニューヨーク共同】連休明け20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比31銭円高ドル安の1ドル＝157円76〜86銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1733〜43ドル、185円19〜29銭。グリーンランドを巡る米欧の緊張感の高まりを受けて、相対的に安全な資産とされる円を買ってドルを売る動きがやや優勢となった。