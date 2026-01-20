スイスの時計メーカー、ロンジンとIFHA（国際競馬統括機関連盟）は20日、英国の首都ロンドンのサヴォイホテルで2025ロンジンレーシングアワードセレモニーを開催し、ワールドベストホースレースを発表した。1〜4着馬のレーティング平均値（牝馬は4ポンド加算）を基に、いずれもカランダガン（セン5＝仏F・グラファール、父グレンイーグルス）が制した10月18日の英チャンピオンSと11月30日のジャパンカップに決定。上位4頭のレ