（台北中央社）交通部（交通省）は20日、交通安全に関する記者会見を開き、昨年1月から10月までに交通事故に遭い、30日以内に死亡した人の数は2338人で、前年同期比で3.9％減少したと発表した。目標としていた「毎年7％ずつの減少」には届かず、同部は今後も国と地方が共同で対策を講じていくとした。同期間に交通事故で死亡した歩行者は295人で、同部がデータを公表している08年以降では最も少なかった。県市別の人口10万人当たり