2026年1月16日、アニメ「葬送のフリーレン」のX公式アカウントが、「名探偵コナン」の原作者・青山剛昌氏による主人公・フリーレンの描き下ろしイラストを公開したところ、中国のネットユーザーから反響が寄せられた。「葬送のフリーレン」は、山田鐘人氏（原案）とアベツカサ氏（作画）による漫画が原作。人間、ドワーフ、エルフなどさまざまな種族がいる世界を描いたファンタジー作品で、エルフの魔法使いである主人公フリーレン