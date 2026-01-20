image : TechGALA 10年後の常識は、TechGALAで生まれる。そんな不敵なコピーを掲げて、2026年1月、愛知・名古屋が「未来の震源地」になります。前回5,000人を熱狂させたこの祭典が、今年はさらにスケールを広げて帰ってきます。 TechGALA Japan | 地球の未来を拓くテクノロジーの祭典