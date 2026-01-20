“奇跡の9頭身美女”と話題のグラビアアイドル・斎藤恭代が19日、自身のインスタグラムを更新し、同日発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」の表紙＆巻頭に登場したことを報告した。 【写真】見えちゃわない!?ドキドキ素肌にオーバーオール姿 ちょっぴり胸の下の部分が露出したピチT姿の表紙の画像を掲載。「表紙＆巻頭グラビア担当しています是非雑誌を手に取ってご覧下さい」と丁寧にアピール