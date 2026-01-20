韓国で初登場No.1の興行成績を記録したオカルティック・スリラー『鬼胎（クィテ） 黒い修道女』が１月30 日(金)より公開。キャラクターポスターが解禁された。静謐な修道院を舞台に、人間の心の奥底に巣食う恐怖を描き出す本作。“黒い修道女”ことシスター・ユニアは、原因不明の激しい発作に苦しむ少年ヒジュンを救うために立ち上がる。凶悪な“十二悪魔”の関与を疑うユニアだったが、科学的な治療が可能だとする修道会の上層部