20日午後4時55分ごろ、東京都町田市のJR横浜線相原駅で、八王子発桜木町行き普通電車（8両編成）がホームの停車位置を約15メートル行き過ぎて停止した。JR東日本によると、40代運転士が居眠りをしたためで、「急激に眠気を感じた」と話している。近くにある踏切の動作への影響を考慮し、電車はそのまま駅を通過した。乗客約560人にけがはなかった。相原駅で降りる予定だった約30人には4分遅れで到着した次の橋本駅（相模原市）