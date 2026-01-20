今冬にレアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍したのは大正解だったようだ。新天地リヨンでいきなり人気者となったのは、19歳のブラジル人FWエンドリックだ。レアルでは出番を増やすことができなかったが、やはりポテンシャルは本物なのだろう。今月11日に行われたクープ・ドゥ・フランスのリール戦で初ゴールを決めると、18日に行われたリーグ・アン第18節スタッド・ブレスト戦ではアブネルのゴールをアシスト。この活躍から