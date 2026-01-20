アグスティナ・ロース・マトレラさんは、アルゼンチンの地域リーグ決勝戦で、女性として初めて主審を担当。緊迫の一戦を見事にコントロールし、その手腕を証明してみせた。『THE Sun』が伝えている。アルゼンチンサッカー協会の公認資格を持つマトレラさんは、わずか2年半のキャリアで多くの壁を打ち破ってきた。2024年にはコロネル・スアレス・リーグの1部で女性初の主審を務めるなど、南米フットボール界における女性進出の先駆