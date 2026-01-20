北海道函館中央署は2026年1月20日、殺人未遂の疑いで、北海道北斗市の会社員の男(62)を逮捕しました。男は「間違いありません」と容疑を認めています。男は1月20日午前8時半ごろ、北海道渡島総合振興局管内で同居する50代の妻の首を手で絞めて殺害しようとした殺人未遂の疑いがもたれています。妻の命に別状はないということです。警察によりますと、被害に遭ったあとすぐに妻が「揉めて首を絞められた」と警察に通報しました。警