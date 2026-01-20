俳優・高知東生（60）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「いじめ」という言葉をなくすべきと私見を展開した。未成年によるいじめ動画がネット上で拡散され、社会問題となっている。この件について、高知は「最近、俺は『いじめをなくそう』より『いじめという言葉をなくそう』って思っているんだよな」と切り出すと「いじめと言って拡散されてくる動画は、どうみても『暴行』『傷害』『集団暴行罪』下手すれば『