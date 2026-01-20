プロ野球１２球団監督会議が２０日、都内のホテルで行われた。各球団の監督、主要コーチ、審判団も参加。今季のルールや試合開催方式など細かい部分まで確認、議論した。その中で、昨年までに２軍で試験導入され、今季から１、２軍で導入される方向の、サイズが拡大される「統一ベース」についての説明もあった。昨年までプロ野球で使用されてきた１５インチ（約３８・１センチ）四方から、メジャー仕様の１８インチ（約４