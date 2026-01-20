ここから立て直せるか。ノルディックスキーＷ杯ジャンプ女子個人第１９戦（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ、ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）、高梨沙羅（２９＝クラレ）は合計１８１・１点で１０位に終わった。この日は悪天候の影響で予選が中止。本戦開始が約２時間遅れの午後６時２０分からに変更された。１本目が８７メートルで、１８位発進と出遅れた。２本目は９１メートルで順位を上げたものの、表彰台に