メ～テレ（名古屋テレビ） 来月8日の投開票が予定されている衆院選に向け、立候補を予定している陣営への説明会が愛知県で開かれました。 20日に県庁で開かれた説明会には県内の16の小選挙区それぞれから立候補を予定しているあわせて71陣営の担当者らが出席しました。 県の選挙管理委員会は立候補の届出書類の作成方法や提出期限、選挙運動のルールなどを説明しました。 衆議院選挙は27日に公示され、来月8