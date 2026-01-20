２０日、国務院新聞弁公室が開いた積極的な財政政策を通じた経済・社会の質の高い発展の推進に関する記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京1月20日】中国国務院新聞（報道）弁公室は20日、積極的な財政政策を通じた経済・社会の質の高い発展の推進に関する記者会見を北京市で開いた。財政部の廖岷（りょう・びん）副部長、李先忠（り・せんちゅう）総合司長、于紅（う・こう）金融司長が出席し、記者の質問に