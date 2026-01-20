「Ｕ−２３アジアカップ準決勝、Ｕ−２３日本代表１−０Ｕ−２３韓国代表」（２０日、サウジアラビア）Ｕ−２３日本代表が前半の先制点を守り切り、Ｕ−２３韓国代表を下して決勝進出。２大会連続優勝に王手をかけた。０−０の前半３６分、右コーナーキックからこぼれ球をＤＦ小泉佳絃（明大）が押し込み先制する。後半は強風でボールの扱いに苦しみながらも、集中した守備で守り抜いた。日本は２年後のロサンゼルス五輪を